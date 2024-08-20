История
Достижения
Интервью
Викторина
Опрос
Топ
История
Достижения
Интервью
Викторина
Опрос
Топ
История, достижения, рекорды
российского кино в обзорах, видео
и интервью с популярными актерами.
Спецпроект Кино Mail ко Дню российского кино
российского кино
в обзорах, видео и интервью с популярными актерами.
Спецпроект Кино Mail
ко Дню российского кино.
История
Достижения
Видео
Викторина
Опрос
Топ
АЭЛИТА
(1924)
Иван грозный
(1944)
Чебурашка
(2023)
2034
?
Вызов
(2023)
БРАТ
(1997)
АЭЛИТА
(1924)
Иван грозный
(1944)
БРАТ
(1997)
Вызов
(2023)
2024
?
Чебурашка
(2023)
С момента
выхода первого
художественного
фильма В РОССИИ
Узнать
Первый
публичный
киносеанс
в России
Первый российский художественный фильм
«
Стенька Разин
»
Режиссёр
Владимир Ромашков
5,5
ИСТОРИЧЕСКИЙ
Первый российский
фантастический
фильм
«
Аэлита
»
Режиссёр
Яков Протазанов
6,4
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1896
Первый
фильм, снятый
в космосе,
«
Вызов
»
Режиссёр
Клим Шипенко
6,9
драма
1908
1924
2023
Узнать
Первый публичный
киносеанс в России
Первый российский художественный фильм
«
Стенька Разин
»
Реж. Владимир Ромашков
5,5
исторический
Первый российский
фантастический
фильм
«
Аэлита
»
Реж. Яков Протазанов
6,9
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Первый
фильм, снятый
в космосе,
«
Вызов
»
Реж. Клим Шипенко
6,9
драма
1896
1908
1924
2023
Краткая история российского кино
116 лет истории отечественного кино — в одном занимательном видео
Смотреть
Смотреть
Звезда
ДМБ
Движение только
вверх: главные достижения российского кино
выбор зрителей
Главные российские фильмы XXI века
Турецкий гамбит
Ирония судьбы. Продолжение
Бумер
Сталинград
Чебурашка
Читать статью
2002
2005
2000
2008
2013
2023
2003
Смотреть
Смотреть
Дарья Мороз, Никита Кологривый, Слава Копейкин и другие актеры отвечают на главный вопрос
ИНТЕРВЬЮ
мы спросили
↓
Пройти тест
Насколько хорошо вы знаете российское кино?
Проверьте сЕБЯ
КРАШ
Смотреть
Каких актеров особенно любят российские зрительницы? Узнайте в нашем видео
ОПРОС
Россиянки о своих
кинокрашах
мы спросили
↓
выбор зрителей
Главные российские фильмы XXI века
Топ 50
Топ 50
Редакция проекта Кино Mail
Катя
Комаровская
Киноредактор
Марина
Куприянова
Выпускающий редактор
Марина
Маляр
Главный редактор
Рита
Железнякова
Киноредактор
Лида
Коновалова
SMM и видео
Таня
Зеленкова
Киноредактор
Леша
Молчановский
Фотограф
Аня
Гоголь
Киноредактор
В 2024 году наш проект отмечает юбилей.
За два десятилетия мы написали для вас десятки тысяч материалов о кино, взяли сотни интервью и даже запустили целое шоу. Оставайтесь с нами — мы еще покажем!
Перейти на сайт
ЛЕТ